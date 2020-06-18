Сургутский район, Югра, , 13:12 — REGNUM В Югре проводится процессуальная проверка по факту оставления жительницей Сургутского района несовершеннолетних детей без еды и присмотра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в посёлке Белый Яр четверо детей от 8 до 12 лет в течении трёх дней находились дома одни без присмотра взрослых, без еды и в антисанитарных условиях. Их мать на даче знакомых «налаживала личную жизнь». Детей обнаружили полицейские в ходе рейда по неблагополучным семьям.

В настоящее время дети помещены в сургутский центр помощи семье и детям.

Следователи выяснят обстоятельства происшествия, а также дадут оценку своевременности и полноты действий органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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