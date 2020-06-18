Курск, , 13:07 — REGNUM В Глушковском районе Курской области житель посёлка Теткино Василий Минченко 16 июня во время отдыха на реке Сейм спас 73-летнюю женщину, которую унесло течением. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мужчина живёт неподалёку и знает особенности течения, поэтому он понял, что женщина попала в водоворот. Он вместе с другим отдыхающим вытащил женщину на берег и оказал ей первую помощь, а затем из дома вызвал медиков. Сейчас жиз0ни пострадавшей ничто не угрожает.

На счету Василия Минченко — три спасенных жизни. Он рассказал, что отлично плавает, поэтому всегда приходит на помощь тем, кому это требуется.

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