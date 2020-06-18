Ижевск, , 13:07 — REGNUM В отношении 16-летнего жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). По ходатайству следователя суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, ижевский школьник в начале июня прибыл в Воткинск. Он зашел в один из продуктовых магазинов крупной торговой сети, где похитил бутылку крепкого алкоголя стоимостью 759,99 рублей и банку растворимого кофе за 399 рублей. При попытке выйти из магазина его остановил охранник и попросил выложить украденное, подросток в ответ нанес ему несколько ударов. Затем школьник попытался сбежать, но был задержан.

В рамках расследования назначены назначены трасологическая, дактилоскопическая и медицинская судебные экспертизы. Выясняются условия жизни и воспитания подростка. Уточняется, что по информации, которой располагает следствия, ранее школьник неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за кражи продуктов питания в магазинах Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Ижевске задержали 19-летнего ранее судимого местного жителя за кражу 19 плиток шоколада. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В МВД отмечали, что за совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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