Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 22-летнему студенту, которого обвинили в убийстве первокурсника. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствием установлено, что преступление было совершено вечером 29 декабря 2019 года в посёлке Октябрьский Чердаклинского района в общежитии университета.

«Осуждённый в ходе ссоры со своим знакомым — студентом первого курса — нанес ему два удара ножом в грудь», — говорится в сообщении.

Ранения оказались смертельными, студент скончался на месте происшествия. Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 22-летний парень признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Отметим, что 17 июня 2020 года в Николаевском районе Ульяновской области был убит 61-летний мужчина, в преступлении подозревают его 68-летнего знакомого. По предварительным данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес сельчанину смертельный удар ножом в грудь.