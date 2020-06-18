Махачкала, , 12:30 — REGNUM Руководитель главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому Федеральному округу Олег Васильев и исполняющий обязанности главы следственного управления СК РФ по Дагестану Олег Потанин попали в автомобильную аварию. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил ИА REGNUM информированный источник.

Внедорожник, в котором находились Потанин, Васильев и водитель, попал в ДТП накануне, 17 июня, в Каякентском районе Дагестана. Все трое с различными травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

По информации «Интерфакс-Юг», Васильеву, получившему перелом ребра и ключицы, сделали две операции в Центральной городской больнице Дербента. В настоящее время он находится в реанимации. Состояние его стабилизируется, но пока остается тяжелым. Угрозы для его жизни нет.

Потанина доставили в Каякентскую районную больницу, где у него диагностировали перелом ребер и повреждение легкого. В последующем его на вертолете транспортировали в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале, где он также был прооперирован. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Следственные органы пока никак не прокомментировали произошедшее.