Тейково, Ивановская область, , 12:19 — REGNUM Завалы на месте обрушения реконструируемого перехода между двумя зданиями хлопчатобумажного комбината в Тейково Ивановской области разбираются с привлечением крана. Об этом сообщили 18 июня в МЧС России.

Общая площадь обрушения перехода, по уточнённым данным, составила 40 кв. метров

«Под завалами может находится один человек. Сейчас ведется их разбор с привлечением крана. Пострадал один мужчина. На место происшествия выехал кинолог», — сообщили в МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обрушения прокуратура области начала проверку.

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