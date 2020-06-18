Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM За последние две недели на водоемах Северо-Западного федерального округа погибли 33 человека, в том числе, десять детей. Об этом 18 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Поскольку в регионах СЗФО в ближайшее время ожидается сохранение аномальной жары, спасатели обеспокоены, что смертность на воде в этом году будет очень высокой.

Как рассказали в ведомстве, вечером 9 июня в карьере, расположенном на территории парка Героев-пожарных в Петербурге, утонул тринадцатилетний подросток. Спустя пять дней его ровесник утонул на Черном озере в Гатчинском районе Ленинградской области.

Днем 15 июня, купаясь в реке Лососинка (город Петрозаводск, Карелия, — прим .ред.), захлебнулась водой десятилетняя девочка. Прибывшие в течение 10 минут врачи скорой помощи реанимировать ребенка уже не смогли. На следующий день несколько подростков купались в реке Вычегда (Республика Коми), сутки спустя их тела были найдены и извлечены из воды.

Днем 17 июня в Полюстровском парке (Санкт-Петербург) во время купания захлебнулся пятилетний малыш, который находился без присмотра взрослых. «К счастью, его успели спасти и госпитализировать», — отметили в ведомстве.

Несколько часов спустя поступила заявка о потерявшейся четырехлетней девочке в садоводческом некоммерческом товариществе «Авторемонтник» (город Тосно, Ленинградская область). Через несколько часов ее тело было обнаружено в реке Тосна.

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Во избежание подобных трагедий Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу настоятельно просит родителей не оставлять детей и подростков без присмотра, а также напоминает правила поведения во время отдыха на берегу водоемов: купаться следует в специально оборудованных местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, в воде следует находиться не более 10−15 минут.

При судорогах помогает укалывание любым острым предметом. Нельзя подплывать близко к идущим судам, прыгать и нырять в воду в неизвестном месте, допускать грубых игр на воде, оставляйте малышей возле воды.

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