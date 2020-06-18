Иваново, , 12:12 — REGNUM Переход между зданиями хлопчатобумажного комбината в Тейкове Ивановской области обрушился 18 июня. Прокуратура начала проверку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

«По сообщению об обрушении перекрытия между зданиями хлопчатобумажного комбината прокуратура Ивановской области инициировала проведение проверки, по итогам которой будет дана юридическая оценка и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обрушился металлический переход длинною около 20 метров, который соединял здания фабрики. Пострадал как минимум один человек, поиск второго ведётся. На месте обрушения приступили к разбору завалов.