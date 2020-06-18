Казань, , 12:23 — REGNUM Москвича, запустившего в казанском аэропорту видеоролик, содержащий материал порнографического характера, задержали полицейские, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В соцсетях был обнаружен видеоматериал с публичной демонстрацией порноролика в международном аэропорту Казани. Стражами порядка установлено, что мужчина, находясь в одном из терминалов аэропорта, воспользовался уязвимостью в программном обеспечении сенсорного экрана и, зайдя на порносайт, запустил видеоролик.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»), ему грозит лишение свободы до шести лет.

Злоумышленник после задержания вину признал частично и находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении 34-летнего жителя Пензы утверждено обвинительное заключение за незаконное распространение, публичную демонстрация порноматериалов с использованием СМИ, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

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