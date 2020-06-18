Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону оштрафовали горожанина, которого полицейские задержали по подозрению в подделке и сбыте спецпропусков, разрешающих перемещение работающих граждан в период действия режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, представляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа» изучил Пролетарский районный суд. Установлено, что индивидуальный предприниматель предоставил недостоверные сведения и получил несколько бланков спецпропусков. Один из них мужчина успел продать за 9 тыс. рублей.

Ходатайство подсудимого о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа судом удовлетворено. Мужчине предстоит выплатить в доход государства 30 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что в Ростовской области 4 июня власти отменили пропускной режим. При этом сохранили режим ответственного поведения для неработающих граждан и пожилых людей.