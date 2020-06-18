Самара, , 12:00 — REGNUM Две пожилые женщины с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, женщины 78-и и 68-и лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, по области подтвердили смерть 53 пациентов в COVID-19.

Сообщается также, что в регионе показатель смертности на 100 тыс. населения составил 1,66 (по России он составляет 5,25). А коэффициент летальности по области составил — 1,29, по России — 1,37℅.

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