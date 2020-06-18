Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием грузовика, у которого пробило топливный бак, и иномарки. По предварительным данным, легковушку занесло из-за разлившегося на дороге топлива. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария в Чувашии 21.мвд.рф

ДТП произошло сегодня утром, 18 июня, после моста ГЭС на Восточном подъезде к Чебоксарам. В полиции полагают, что у большегруза металлическим предметом, который валялся на трассе, пробило топливный бак, в результате несколько литров солярки разлилось на дорогу. В ведомстве предварительно установлено, что следовавший за грузовиком кроссовер Volkswagen Tiguan, попав колесами на солярку, потерял управление и перевернулся.

В аварии ранения получила пассажирка иномарки, с травмами различной степени тяжести её госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Чувашии 10 июня. На участке федеральной трассы М-7 в Чебоксарском районе столкнулись четыре машины, в ДТП один человек погиб и двое получили ранения.

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Напомним, ранее в Шемуршинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту аварии, которая произошла в августе 2019 года и унесла жизни пятерых человек.

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