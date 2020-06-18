Окинский район, Бурятия, , 11:48 — REGNUM В Окинском районе Бурятии спасатели нашли потерпевших бедствие двух жителей Ангарска Иркутской области 44 и 45 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, аэролодка туристов сломалась при сплаве по горной речке.

Ранее очевидец обнаружил баннер с надписью «SOS» и сообщил об этом спасателям. Однако поиск пропавших был осложнён тем, что их маршрут не был известен. Связи с туристами также не было. В результате с вертолёта пришлось обследовать большую территорию, прежде чем были обнаружены.

Выяснилось, что после поломки лодки они остановились в зимовье, где и ждали помощи. Однако от эвакуации мужчины отказались, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра.

«В то же время с радостью приняли помощь — позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. Медицинская помощь людям не потребовалась», — сообщил один из спасателей.

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