Пули-Хумри, Афганистан, , 11:44 — REGNUM Не менее семи полицейских погибли в результате атаки боевиков в северо-восточной части Афганистана. Об этом сообщает 18 июня телеканал Tolo News со ссылкой на источник в службах безопасности.

Нападение произошло в столице провинции Баглан Пули-Хумри вечером 17 июня. Группа боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковала военную базу.

Пятеро силовиков при атаке получили ранения. Боевики также понесли потери, однако какие именно, неизвестно.

Читайте также: В Афганистане погибли 12 силовиков во время нападения боевиков