Ижевск, , 11:34 — REGNUM В Удмуртии на утро 18 июня скончался ещё один житель республики с подтверждённым заражением коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Мужчине было 84 года, течение заболевания у него осложнялось рядом сопутствующих патологий.

Таким образом, всего в регионе на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний скончались 24 человека. На портале общероссийского федерального штаба число умерших с коронавирусом жителей Удмуртии не меняется с 11 мая и составляет 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 18 июня выявили 20 новых носителей коронавируса. Всего в регионе подтверждено 1195 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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