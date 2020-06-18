Ульяновск, , 11:33 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту гибели на Свияге восьмилетней девочки. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Трагедия произошла вечером 17 июня 2020 года в рабочем посёлке Ишеевка.

«Предварительно установлено, что семья с четырьмя детьми отдыхала у Свияги. Восьмилетняя девочка осталась без внимания родителей и утонула в реке», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, 12 июня в Ульяновске двое мужчин спасли от гибели тонущую четырёхлетнюю девочку.

Отметим, что 17 июня ГУ МЧС распространило сообщение об организации мастер-класса «по спасению утопающих» на реке Свияге в г. Ульяновске.