Барнаул, , 11:22 — REGNUM Барнауле вынесен приговор по коррупционному уголовному делу в отношении уже бывших директора МУП «Горзеленхоз» Сергея Гончарова и главного инженера Евгения Резанцева.

Как следует из официального сообщения, теперь уже бывшие муниципальные чиновники отделались штрафами: Гончарова оштрафовали на три млн рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Резанцев заплатит два млн рублей и четыре года не сможет заниматься административно-хозяйственным руководством.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. руководитель МУП «Горзеленхоз» Сергей Гончаров был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

По версии следствия, чтобы получить контракт на выполнение работ по ликвидации последствий урагана на сумму более 1 миллиона 290 тысяч рублей, руководитель МУП «Горзеленхоз» потребовал от предпринимателя заплатить 222 тысячи рублей.

Позднее выяснилось, что общая сумма полученных взяток за 2017−2018 гг. превысила один млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ураганная» взятка: в Барнауле задержан руководитель МУП «Горзеленхоз»