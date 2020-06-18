Кишинёв, , 11:11 — REGNUM Сотрудники полиции Молдавии получили сообщение о «минировании» здания посольства РФ, сообщила 18 июня пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.

«Правоохранительные органы получили анонимное сообщение о минировании здания посольства России. Саперы проводят проверку», — сказала она.

По ее словам, злоумышленнику грозит штраф до 2,4 тыс. долларов, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в полицию Кишинева поступило сообщение о минировании аэровокзала. В результате проверки международного аэропорта Кишинева полиции и саперам не удалось обнаружить взрывного устройства.

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