Горловка, ДНР, , 11:10 — REGNUM Бригада рабочих подверглась обстрелу из снайперского оружия с позиций ВСУ, заявил мэр Горловки Иван Приходько 18 июня на своём Telegram-канале.

«При проведении восстановительных работ в районе КПВВ Горловка подверглась обстрелу из снайперского оружия, бригада рабочих КП «Простор», — рассказал он.

Приходько отметил, что обстрел начался через три минуты после того, как в районе проведения работ был замечен украинский беспилотный летательный аппарат.

«Благодаря умелым действиям мастера КП «Простор» Артёма Брызгалова и бойцам Горловской комендатуры, жертв удалось избежать» — добавил мэр города.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики совершили два обстрела территории ДНР, повредив дом в посёлке Малое Коминтерново.

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