Горловка, ДНР, 18 июня 2020, 11:10 — REGNUM Бригада рабочих подверглась обстрелу из снайперского оружия с позиций ВСУ, заявил мэр Горловки Иван Приходько 18 июня на своём Telegram-канале.
Приходько отметил, что обстрел начался через три минуты после того, как в районе проведения работ был замечен украинский беспилотный летательный аппарат.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики совершили два обстрела территории ДНР, повредив дом в посёлке Малое Коминтерново.
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