Белград, , 11:09 — REGNUM Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса у здания министерства иностранных дел Сербии в Белграде. Об этом 18 июня сообщает сербское МВД.

«На углу улиц Неманина и Кнеза Милоша утром около 6:00 (7:00 мск) произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще восемь получили различные травмы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, предположительно, ДТП произошло из-за того, что легковой автомобиль BMW проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезался в микроавтобус.

Кроме этого, известно, что на месте происшествия в настоящее время работают представители спасательных служб и сотрудники полиции. При этом к данному перекрестку с оной стороны прилегает здание правительства, а с другой — здание МИД страны.

Напомним, позднее 18 июня в Белград должен прибыть министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим первым после пандемии коронавируса зарубежным визитом, в рамках которого он планирует встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД страны Ивицей Дачичем.