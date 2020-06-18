Уфа, , 10:58 — REGNUM Топливо подорожала в Уфе. Об этом 18 июня сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, на автозаправочных станциях компании «Башнефть» в столице Башкирии цена одного литра бензина марки Atum-92 составляет 42,40 рублей. А один литр Atum-95 можно купить за 45,05 рублей.

Отмечается, что за литр АИ-92 нужно будет заплатить 42,10 рублей. Цена на дизтопливо держится на уровне 46,50 рублей.

Напомним, последнее увеличение цен на топливо фиксировалось в начале текущего года.

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