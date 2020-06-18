Ярославль, , 10:52 — REGNUM В Ярославской области за истекшие сутки, по данным на 18 июня, выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает проектный офис информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Всего в области зарегистрировано 4256 случаев заражения, из числа заразившихся 2037 человек выздоровели, причем за последние сутки — 96. Таким образом, около половины всех зараженных получили отрицательные тесты на коронавирус.

Статистика показывает, что количество носителей инфекции (разница между заразившими и выздоровевшими) в регионе постепенно снижается. Насколько эта статистика соответствует реальной картине, пока сказать сложно, так как большая часть пациентов ковид-клиник не имеет лабораторно подтвержденных диагнозов и в статистику не попадает.

Новых смертей официальная статистика не зафиксировала.

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