Анкара, , 11:04 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали высокопоставленного члена Революционной народно-освободительной партии-фронта (РНОПФ). Об этом 18 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация была проведена отрядом полиции в провинции Измир, расположенной на западе страны. Арестованный находился в «красной» категории, что говорит о высоком приоритете в его поисках.

РНОПФ считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность запрещена в стране. Правительство обвиняет группировку в нападении на посольство США в Анкаре в 2013 году.