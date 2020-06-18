Тосно, Ленинградская область, , 10:52 — REGNUM В Ленинградской области по факту гибели малолетнего ребенка, утонувшего в реке Тосна, возбуждено уголовное дело в отношении ее отца. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области.

Трагедия произошла вечером 17 июня 2020 года. Родители четырехлетней девочки обратились в следственные органы с сообщением, что их ребенок пропал на берегу реки Тосна, в садоводческом некоммерческом товариществе «Авторемонтник» Тосненского района.

На поиски девочки были брошены все силы, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, спасатели, волонтеры организации «Лиза Алерт», а также был создан оперативный штаб. Всего в поисках ребенка задействовано 135 человек.

Несколько часов спасатели и неравнодушные люди занимались поисками девочки, криминалисты с помощью специальной техники осмотрели дом семьи пропавшей девочки и возможное место происшествия. Кроме того, волонтерами было организовано прочесывание местности вблизи водоема, обследование акватории реки с использованием эхолота и сетей.

«В результате в ночное время 18 июня 2020 года в акватории реки обнаружено тело девочки с признаками утопления», — сказали в ведомстве.

Установлено, что 17 июня 2020 года многодетная семья, в которой шестеро детей, пошла купаться на берег реки Тосна. В процессе обучения детей плаванию отец семейства не уделил достаточного внимания безопасности пребывания в воде четырехлетней дочери и оставил ее в водоеме без присмотра.

«Не имея навыков плавания и возможности в силу возраста принять меры к самосохранению, девочка переместилась на глубину, в результате чего утонула», — констатировали в региональном управлении СКР.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело в отношении отца по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Расследование уголовного дела продолжается.

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