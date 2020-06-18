Иркутск, , 10:37 — REGNUM Коррупционный скандал в администрации Иркутска. Как сообщает сегодня, 18 июня СУ СК РФ по Иркутской области, обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере») предъявлено начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации.

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео

Чиновник арестован. На оперативной съемке видно, как он пытался скрыться из своего кабинета. Следователи установили что в конце 2019 года за 200 000 рублей ООО «Восход» получило возможность выиграть аукцион на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения по ул. Артиллерийская, ул. Сахалинская пос. Ермаковка г. Иркутска.

Ранее на заседании оперативного штаба временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявил о зачистке региона от коррупции:

«Мы знаем, что у нас нет неприкасаемых. Те, кто нарушает закон, должен отвечать по всей его строгости».