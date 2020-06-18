Тула, , 10:32 — REGNUM Девять человек получили травмы в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса в Туле вечером 17 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По факту аварии начата доследственная проверка.

Авария произошла на Алексинском шоссе. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением и врезался в опору моста. В результате девять человек получили травмы различной степени тяжести.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — уточнили в СК.