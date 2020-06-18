Махачкала, , 10:38 — REGNUM Заместитель главы Цунтинского района Дагестана и его родственник пострадали в ходе драки с группой местных жителей. Оба госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Установлено, что 37-летний замглавы района вместе с родственником — директором районной образовательной организации —подрались с четырьмя местными жителями «из-за ранее сложившихся неприязненных отношений».В результате инцидента чиновник и его родственник с различными повреждениями госпитализированы в больницу.

Остальные участники конфликта были доставлены в отдел полиции для выяснения подробностей произошедшего. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.