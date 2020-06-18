Благовещенск, , 10:16 — REGNUM В Благовещенске спасатели вытащили из реки Зея утопающую женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Отмечается, что женщина была в нетрезвом состоянии. Из воды утопающую вытащили матросы-спасатели управления по делам ГОЧС Артём Паршин и Денис Федоров.

«Спасатели предупреждают о том, что во время отдыха на реках Амур, Зея и на других водоёмах городского округа необходимо соблюдать правила безопасности на воде», — сказали в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области в озере Песчаное утонул 11-летний мальчик. По факту гибели школьника проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.