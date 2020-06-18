Рязань, 18 июня 2020, 10:06 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием военного КамАЗа и ВАЗ-2107 произошло 18 июня в Рязани. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Автомобили столкнулись примерно в 06:00 на Ряжском шоссе. По предварительным данным, 62-летний житель Ряжска, управляя грузовиком, наехал на ВАЗ-2107, остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом.
52-летний водитель легковушки и его пассажирки 44 и 59 лет получили травмы, им оказана медицинская помощь.