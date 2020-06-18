Емельяновский район, Красноярский край, , 10:02 — REGNUM В Красноярском крае следователи начали проверку по факту загрязнения окружающей среды канализационными стоками. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

О нарушении стало известно из репортажа одного из каналов видеохостинга «Ютуб». В ролике сообщалось, что неочищенные стоки посёлка Видное Емельяновского района сбрасываются напрямую в расположенное неподалеку лесное озеро. Населённый пункт, который состоит из около 300 домов, расположен в 10 км от Красноярска.

Правоохранители в ходе проверки намерены установить все обстоятельства и принять процессуальное решение.

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