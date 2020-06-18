Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла вечером 17 июня на трассе Ростов — Ставрополь в Егорлыкском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Калина» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречной фурой Mercedes Actros.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его супруга. Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства аварии.