Иркутск, , 09:50 — REGNUM В Приангарье этим летом наблюдается очень значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией среди взрослого населения. Об этом сообщает baikal24.ru со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой.

По её данным, на сегодняшний день этот диагноз поставлен 791 взрослому и 25 детям. Напомним, прирост заболеваемости коронавирусной инфекции дают как вахтовики, так и жители внутри региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из 3416 пациентов инфекционных отделений стационаров Иркутской области количество вахтовиков составляет 1425 человек, причём 32 рабочих болеют тяжело.

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