Соледар, ДНР, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив девять единиц боеприпасов, сообщили 18 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности шесть мин калибра 120 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Малое Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал.

В посёлке Малое Коминтерново повреждения получил жилой дом — пострадали фасад, остекление и кровля, а также гараж.

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