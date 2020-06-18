Мурманск, , 09:48 — REGNUM Военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) завершают подготовку насыпи для создания обходного железнодорожного пути после обрушения моста через реку Кола в Мурманской области. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Прокладку железнодорожного полотна протяжённостью 5,7 километров от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр» осуществляют специалисты железнодорожного батальона механизации 29-й отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшие в регион из Брянской области. Ими уже подготовлено земляное полотно протяжённостью около 4 километров, на большей части которого уложены шпалы и рельсы.

В ходе круглосуточных работ военными было вынуто 47 тыс. кубических метров скального грунта и завезено более 3,3 тыс. кубических метров щебёночного балласта. В прокладке железнодорожного пути участвуют более 100 военнослужащих и 40 единиц спецтехники подразделений ЗВО.

Отметим, что военные железнодорожники выполнили около 50% земельных работ, необходимых для создания обходного железнодорожного пути после обрушения моста через реку Кола в Мурманской области.

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