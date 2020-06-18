Пхукет, Таиланд, , 09:29 — REGNUM Трое из семи членов экипажа российской спортивной парусной яхты Uminoko, которая застряла в порту таиландского острова Пхукет 25 марта из-за пандемии коронавируса, задержаны иммиграционной полицией страны за нелегальный сход на берег и въезд на территорию Таиланда. Об этом 18 июня рассказал капитан судна Виталий Плаксин, его слова приводит РИА Новости.

«Трое членов нашего экипажа задержаны иммиграционной полицией по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства Таиланда, нелегальном въезде в страну», — заявил капитан.

Также он рассказал, что заседание суда по делу задержанных граждан России назначено на 18 июня.

Кроме этого, известно, что посольство РФ в Таиланде оказывает содействие в данном деле и уже направило обращение к властям страны о помощи в данном вопросе.

При этом известно, что задержанных могут оштрафовать и отправить в Россию, а также занести в «черные списки» людей, которым запрещено посещать страну.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня стало известно, что отбывший срок в американской тюрьме гражданин России Станислав Лисов, осужденный за кибермошенничество, вылетел на Родину вывозным рейсом из Нью-Йорка.