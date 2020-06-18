Кемерово, , 09:16 — REGNUM В результате столкновения легкового и грузового автомобиля на трассе «Р-255 Сибирь» в Кемеровской области погибли два человека. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

По данным пресс-службы, ДТП произошло примерно в 02:00 (22:00 17 июня мск) на 334 километре автодороги Р-255 «Сибирь», в районе поворота на деревню Юго-Александровка.

Также указывается, что на место происшествия выехали экипажи ГИБДД и следственная группа. По предварительным данным, 55-летний водитель легкового автомобиля Skoda Rapid начал обгон в зоне действия запрещающего дорожного знака и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом.

«После этого Skoda отбросило под грузовик «МАЗ» с полуприцепом, двигавшийся в попутном направлении. В результате аварии от полученных травм скончались сам водитель легкового автомобиля, а также его пассажир», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и что по результатам проводимой проверки «будет принято решение в соответствии с законодательством».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что снижение всех показателей дорожно-транспортного травматизма по итогам пяти месяцев текущего года зафиксировано в Башкирии.