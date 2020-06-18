Красноярск, 18 июня 2020, 09:08 — REGNUM В Красноярском крае медведи начали выходить к посёлкам и дачным участкам людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, один зверь долгое время пугал дачников на железнодорожной станции Рябинино.
«Из-за того что медведь вел себя агрессивно и представлял угрозу для жизни и здоровья людей, было принято решение о регулировании численности медведя», — добавили в правительстве.
По словам специалистов, к людям выходят обычно истощённые животные — больные, раненые, старые, а также молодые, не имеющие своего участка. Соответственно, встреча с ними для человека не предвещает ничего хорошего.
Заместитель начальника отдела охотнадзора минэкологии края Николай Мальцев напомнил, что поведение медведей непредсказуемо. Поэтому обо всех случаях появления хищника в населённых пунктах нужно сообщать в полицию.
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