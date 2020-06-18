Уфа, , 08:51 — REGNUM Мужчина пострадал во время дорожной аварии с трактором в Башкирии. Об этом 18 июня сообщил главные госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, днем в Мишкино произошло столкновение трактор «ЮМЗ-6» под управлением мужчины 70 лет и автомобиля ВАЗ-21 053 за рулем которого находился мужчина 69 лет.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21 053 заехал на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.

Сообщается, что в этой аварии получил травмы водитель легковушки. Он доставлен в медицинское учреждение.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что всего в Башкирии за минувшие 24 часа зарегистрировано девять ДТП, в которых пострадали десять человек.

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