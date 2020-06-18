Петропавловск-Камчатский, , 08:49 — REGNUM У восточного побережья Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщили 18 июня в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 200 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 40 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня сейсмологи зафиксировали два неощущаемых сейсмособытия у берегов Камчатского края.

Первое магнитудой 4,1 произошло в 216 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, второе магнитудой 5,0 — в 234 км к северо-востоку от камчатской столицы.

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