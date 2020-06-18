Саратов, , 08:49 — REGNUM В Саратовской области после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка выявила нарушения при проведении электронных аукционов, несоблюдение качества выполненных работ по содержанию автодорог на подъезде к селу Усовка Воскресенского района. Таким образом, при строительстве и ремонте дорог было похищено более 20 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют возможную аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и его причастность к преступлению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый замначальника управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Саратовской области Алексей Рязанцев подозревается в мошенничестве.

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