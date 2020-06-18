Курган, , 08:27 — REGNUM В Курганской области на территории исправительной колонии №6 найдены свёртки с 19 сотовыми телефонами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Содержимое заброшенных в колонию свёртков Пресс-служба УФСИН России по Курганской области

Попытка доставить телефоны путём переброса извне на территорию колонии была пресечена ночью 17 июня. В свёртках, помимо сотовых телефонов, были найдены шесть зарядных устройств и sim-карта. На территорию колонии средства связи попали путем переброса.

На данный момент устанавливаются лица, пытавшихся доставить осужденным запрещённые предметы.