Биробиджан, , 08:14 — REGNUM На АЗС в Биробиджане сотрудники обнаружили боеприпасы и сообщили об этом в дежурную часть полиции. Следственно-оперативная группа направилась на место и выяснила обстоятельства появления на бензозаправке опасной находки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

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Сотрудница АЗС пошла кормить собаку и нашла погрызенный свёрток, из которого выпали патроны. Предполагается, что опасную находку на заправку принесла собака, которая там проживает.

В свёртке было 60 патронов калибра 7,62.

«Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане пьяный мужчина избил двух полицейских, которые пришли на помощь девушкам, подвергшимся нападению дебошира. У одного сотрудника полиции сломан нос, второй получил сотрясение мозга.