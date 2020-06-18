Якутск, , 07:56 — REGNUM Прокуратура Якутия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей двух коммерческих компаний, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Установлено, что будучи директором ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Борис Григорьев при помощи руководителя ООО «Аскот», используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, незаконно вывел со счетов своего предприятия более 127 млн рублей, которые были запланированы для строительства жилых домов 203 микрорайона Якутска. Григорьев несколько лет тратил на торгах на бирже через брокерские организации деньги «ИФК «РФА-Инвест». В итоге он их проиграл.

Уголовное дело направлено в городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Борис Григорьев был объявлен в федеральный и международный розыск. В то время он находился в Канаде.

Ранее заявлялось об ущербе в 165 млн рублей.