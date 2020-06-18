Курган, , 07:51 — REGNUM В Курганской области за взяточничество осуждён бывший инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора (ТОГДН) и его посредник. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что 21 февраля 2020 года инспектор ТОГДН по Курганской области получил через коллегу, как посредника, взятку в сумме 45 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы в сумме 45 тысяч рублей за отсутствие мер реагирования по привлечению ООО к административной ответственности за нарушение правил движения грузовиков. После получения взятки инспектор был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Суд признал инспектора виновным по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Его коллега был осуждён по ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.