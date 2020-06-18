Ханой, , 07:51 — REGNUM Грузовой автомобиль столкнулся с повозкой на севере Вьетнама, сообщает вьетнамское новостное агентство.

Сообщается, что между транспортными средствами произошло лобовое столкновение. В результате ДТП погиб водитель повозки и двое его пассажиров. По предварительной версии, причиной аварии могло стать превышение скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня на западе Грузии легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик. В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы.