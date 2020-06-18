Барнаул, , 07:47 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались ещё два пациента с COVID-19. Таким образом, судя по данным оперативного штаба на утро 18 июня, общее число жертв составляет уже 45 человек. Только за последние сутки выявили 68 новых носителей коронавируса, а их общее число составляет уже 3078 человек (в том числе 320 детей до 17 лет включительно).

Из общего числа пациентов стационаров 331 болен внебольничной пневмонией, 839 — ОРВИ, в 1908 случаях наблюдается бессимптомное течение.

«Тяжелобольных на сегодня 47 пациентов, на аппарате ИВЛ — 15. Всего выздоровели 2029 человек», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.

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