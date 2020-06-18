Токио, , 07:43 — REGNUM Неопознанный объект шарообразной формы, замеченный в небе жителями японской префектуры Мияги, улетел к морю, 18 июня передает телеканал NHK со ссылкой на министерство транспорта Японии.

Многочисленные обращения по поводу неизвестного объекта начали поступать от местных жителей накануне. С помощью полицейского вертолета удалось выяснить, что он летит на высоте 1,5 километра, а также, что у него имеются два пропеллера и конструкция крестообразного вида.

В настоящее время местонахождение объекта неизвестно. Метеорологии министерство транспорта Японии отвергли причастность к данному полету.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая два загадочных объекта, напоминающих по форме огромный воздушный шар, упали в международном аэропорту имени Ахмада Яни в городе Семаранга в Индонезии.

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