Орск, Оренбургская область, , 07:40 — REGNUM В Орске Оренбургской области в озере Песчаное утонул 11-летний мальчик. По факту гибели школьника проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, днем 17 июня ребенок пришёл на озеро вместе с родственником. Мальчик купался в компании советников. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства несчастного случая со смертельным исходом.

Стоит отметить, в 2019 году на озере Песчаное утонули пять человек, в 2020 году зафиксирован один случай гибели.