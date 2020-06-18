Енисейский район, Красноярский край, , 06:47 — REGNUM В Красноярском крае следователи начали проверку по факту аварийного разлива нефтепродуктов на территории Северного филиала АО «Красноярскнефтепродукт». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, объект расположен в селе Абалаково Енисейского района.

Как отмечается, разлив бензина АИ-98 объёмом около 3 кубических метров произошёл утром 17 июня. Площадь достигла 150 квадратных метров.

«По предварительным данным, разлив топлива произошел в результате нарушения технологического процесса при перекачке бензина АИ-98 с железнодорожной цистерны в резервуар», — отметили в ведомстве.

Правоохранители проверяют возможное загрязнение почвы, а также халатность со стороны неустановленных сотрудников Ростехнадзора. В рамках проверки истребована документация, опрашиваются работники предприятия и другие лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске. Побывавший на месте аварии губернатор края Александр Усс отметил, что локализовать последствия удалось в достаточно короткие сроки. Однако до полной реабилитации территории, по его словам, ещё далеко. На это могут уйти годы.

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