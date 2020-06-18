Дальнегорск, Приморский край, , 06:46 — REGNUM Прокуратура Дальнегорска в Приморье обязала городскую администрацию убрать несанкционированную свалку отходов древесины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства края.

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«В ходе надзорных мероприятий выявлена несанкционированная свалка отходов древесины, расположенная по направлению к водохранилищу «27 ключ» правого притока реки Рудной в Дальнегорском городском округе. Определить принадлежность отходов не представилось возможным», — пояснили в прокуратуре.

По закону, если хозяин свалки не установлен, её собственником признаётся орган местного самоуправления, ответственный за территорию, где обнаружена нелегальная свалка. Именно руководство муниципалитета обязано её ликвидировать.

«Главе администрации Дальнегорского городского округа Александру Теребилову внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, природоохранная прокуратура Петербурга пошла в суд с требованием ликвидировать мусорные свалки у Дальневосточного проспекта в Невском районе города.